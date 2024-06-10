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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أعلن للجنة التخطيط عن عدم اقتناعه بيوسف أيمن المحترف بالدحيل القطري.

وأضاف شبانة ان من أسباب عدم اقتناع السويسري باللاعب هو عدم مشاركته في الفترات الأخيرة.

شبانة: كولر غير مقتنع بيوسف أيمن والمعارين ويصر على كوناتي

واستكمل شبانة ان كولر أيضا ابدى عدم رغبة في استرجاع جميع المعارين خارج الفريق الأحمر.

واختتم شبانة حديثه قائلا ان السويسري مقتنع تماما بالمهاجم البوركيني كوناتي وطالب لجنة التخطيط بالتعاقد معه في أقرب فرصة.

