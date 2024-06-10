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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.. تقدّم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية خدمة بث مباشر لـ مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

بث مباشر مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2024

بث مباشر مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2024.. ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، أمام غينيا بيساو في الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين - بتوقيت القاهرة - ضمن مباريات الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بث مباشر مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.. ومن المتوقع ان يخوض منتخب مصر مباراة غينيا بيساو بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد حمدي ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني في خط الدفاع وحمدي فتحي ومروان عطية واحمد السيد زيزو في خط الوسط وتريزيجيه ومحمد صلاح تحت رأس الحربة مصطفي محمد.

تاريخ مواجهات مصر وغينيا بيساو

كما التقى منتخب مصر بنظيره غينيا بيساو مرة واحدة فقط يوم 2022/1/15 كانت ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، وحقق منتخب مصر الفوز وقتها بهدف نظيف سجله محمد صلاح، وتعد مباراة مصر وغينيا بيساو المقبلة هي الأولي بينهما ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو

ويحل منتخب مصر ضيفا على غينيا بيساو اليوم 10 يونيو 2024 وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

مشوار منتخب مصر في التصفيات

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولي التي تضم إثيوبيا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وجيبوتي، وخاض منتخب مصر 3 مباريات حتي الان وحصد العلامة الكاملة من الفوز على جيبوتي بسداسية نظيفة وسيراليون بهدفين نظيفين وغينيا بيساو بهدفين لهدف.

ترتيب مجموعة مصر

منتخب مصر 9 نقاط - 3 مباريات

غينيا بيساو 5 نقاط 3 مباريات

بوركينا فاسو 4 نقاط - 3 مباريات

سيراليون 4 نقاط - 3 مباريات

إثيوبيا 3 نقاط - 4 مباريات

جيبوتي نقطة - 4 مباريات

قائمة منتخب مصر