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أحمد جودة - القاهرة - خضع محمود الخواجة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، لجراحة عاجلة ودقيقة في القلب، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان الخواجة نجم الزمالك الأسبق، دخل المستشفى خلال الساعات القليلة الماضية، إثر تعرضه لوعكة صحية، حيث قرر الأطباء المسؤولين عن الحالة، خضوعه لجراحة دقيقة في القلب.

نجم الزمالك السابق يخضع لجراحة في القلب

من ناحية أخرى، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم، على ملعب النادي، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري، على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

