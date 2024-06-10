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أحمد جودة - القاهرة - أصيب العداء الجامايكي يوسين بولت، صاحب الرقم القياسي العالمي لمسافة 100 و200 و400 متر، بقطع في وتر أكيليس بساقه اليمنى بعد إصابته خلال مباراة خيرية أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

وأعلن بولت عن هذا الخبر عبر حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي بعدما نشر صورة له في غرفة خلع الملابس وساقه اليمنى يحملها عكازان معلّقًا عليها قائلًا" "قطع بوتر أكيليس، ولكننا محاربون".

خلال مباراة خيرية.. إصابة أسرع رجل في العالم

وكان أسرع رجل في العالم، الذي قطع سباق 100 متر في 9.58 ثانية و200 متر في 19.19 ثانية وكلاهما في برلين، يلعب بصفوف فريق اليونيسيف أمام فريق أساطير كرة القدم الإنجليزية، وتعرّض للإصابة في أثناء محاولة تجنب الالتحام مع اللاعب السابق جيرمان ديفو.