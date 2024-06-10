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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة بث مباشر مباراة منتخب مصر × غينيا بيساو دون تقطيع HD يلا شوت في تصفيات كأس العالم.. يستعد منتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن لمواجهة غينيا بيساو فى السابعة مساء غد الاثنين على ملعب 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 يسعى الفراعنة لتحقيق فوزهم الرابع في هذه التصفيات.

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر × غينيا بيساو دون تقطيع HD يلا شوت في تصفيات كأس العالم

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كاس العالم هي شبكة قنوات أون تايم سبورتس المفتوحة والمجانية، بالإضافة إلى مجموعة إس إس سي السعودية الرياضية.

ويمكنكم مشاهدة مباريات منتخب مصر بث مباشر في تصفيات كاس العالم 2026، عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس المفتوحة والمجانية وإس إس سي الرياضية السعودية، الناقلين الحصريين الوحيدين لـ مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر × غينيا بيساو دون تقطيع يلا شوت في تصفيات كأس العالم.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم 2026 هي شبكة قنوات أون تايم سبورتس المفتوحة والمجانية، بالإضافة إلى مجموعة إس إس سي السعودية الرياضية.

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر × غينيا بيساو دون تقطيع في تصفيات كأس العالم.. ويمكنكم مشاهدة مباريات منتخب مصر بث مباشر في تصفيات كاس العالم 2026، عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس المفتوحة والمجانية، الناقل الحصري الوحيد لـ مباريات مصر فى تصفيات كأس العالم 2026.

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر × غينيا بيساو يلا شوت في تصفيات كأس العالم.. وفاز المنتخب الوطني علي نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من التصفيات التي أقيمت مساء الخميس الماضي، ويسعى الفراعنة للفوز في اللقاء المقبل لمواصلة اعتلاء صدارة المجموعة والاقتراب من حلم كأس العالم وتقام مباراة منتخب مصر القادمة أمام غينيا بيساو ملعب استاد "24 سبتمبر"، في تمام السابعة مساء الاثنين، بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب مصر

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر × غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.. وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

تاريخ مواجهات منتخب مصر وغينيا بيساو

التقى منتخب مصر مع نظيره الغيني البيساوي مرة واحدة فقط من قبل وتمكن رجال الفراعنة من خطفها، وذلك في الخامس عشر من شهر يناير عام 2022، وبالتحديد في بطولة كأس كأس الأمم الأفريقية فاز منتخب مصر على نظيره غينيا بيساو بهدف دون رد، وكان اللقاء في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، وسجل هدف الفراعنة النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي حينها في الدقيقة الـ69.