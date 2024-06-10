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أحمد جودة - القاهرة - تعقد جورجيا آمالًا كبيرة في مشاركتها الأولى بكأس أوروبا 2024، على نجمها الأبرز خفيتشا كفاراتسخيليا، لاعب نابولي.

كفاراتسخيليا لاعب الشوارع يقود أحلام جورجيا في اليورو

ويُعدّ كفاراتسخيليا الاسم الأكبر في فريق المدرب الفرنسي ويلي سانيول الذي يحتل المركز الخامس والسبعين في التصنيف العالمي، ويواجه بلا أدنى شك مهمة صعبة في المجموعة السادسة أمام البرتغال وتركيا والتشيك.

لم يسبق لجورجيا أن شاركت في كأس أوروبا أو كأس العالم على الإطلاق منذ أن حصلت الدولة المطلّة على البحر الأسود والتي يبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة فقط، على استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

وأشعل الفوز على اليونان في الملحق المؤهل في آذار/مارس احتفالات صاخبة في جورجيا، حيث اقتحم المشجعون ملعب بوريس بايتشادزه في تبيليسي بعد أن سجل نيكا كفيكفيسكيري الركلة الحاسمة في الفوز بركلات الترجيح 4-2.

لكن كفاراتسخيليا يدخل البطولة القارية المرموقة بعد موسم كارثي في نابولي الذي فشل في الدفاع عن لقبه بطلًا للدوري الإيطالي وأنهى الموسم في منتصف الترتيب وسط فوضى عارمة.

وكسب اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا جماهيرية واسعة في نادي جنوب إيطاليا، بعد ظهوره على ساحة "سيري أ" منذ نحو عامين، فأصبح معشوق جماهير النادي سيما بعد أن قاد نابولي للتتويج بالاسكوديتو للمرّة الأولى منذ عام 1990.

بيد أنّ اللاعب واجه ظروفًا صعبة في الموسم المنقضي، بعد أن تراجعت هالته التي سمحت لفريقه بإحراز اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وعانى كفاراتسخيليا من ظهوره بمستويات باهتة على الجهة اليسرى، فيما مرّ على نابولي 3 مدربين في موسم واحد فقط قبل أن ينهي الموسم عاشرًا، ليغيب عن المسابقات الأوروبية لأوّل مرة منذ 14 عامًا.

وقال كفاراتسخيليا في مقابلة مع موقع الدوري الإيطالي في نيسان/أبريل الماضي "كرة القدم بالنسبة لي مثل حياتي. من السهل قول ذلك، لكن كرة القدم هي حياتي".

تابع "خطواتي الأولى في كرة القدم كانت في الشوارع. هكذا نشأت.. في الشوارع تلمس الكرة طوال الوقت، ويُسمح لك أن تكون مع الكرة. في كرة القدم أحاول أن أكون كما أنا في الشوارع".

