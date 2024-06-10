نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يحسم جدل عودته لبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، اليوم الإثنين، أن الباب لعودته إلى برشلونة "مغلق" مبررًا ذلك بـ "أصبحنا أكثر نضجًا"، معترفًا بأن تدريب "البلاوغرانا" مهمة صعبة للغاية لأن المحاسبة هناك فورية.

وقال غوارديولا: "كل شيء أكثر هدوءًا هناك وهنا كل شيء معقد جدًا"، في مقارنة بين تجربته التدريبية في ألمانيا وإنجلترا مع حقبته في كامب نو.

جوارديولا يحسم جدل عودته لبرشلونة

جاءت تصريحات المدرب الكتالوني خلال كلمات أدلى بها للصحافة أثناء بطولة خيرية يرعاها وتجمع أموال لصالح مؤسسة (فونداسيو غوارديولا سالا)، وتحظى هذه النسخة بمشاركة لاعبين سابقين مثل غابرييل باتيستوتا، وتشيكي بيغريستاين، ورونالد دي بوير، ورود خوليت، وميشيل بلاتيني، وبيرند شوستر وآخرين.

كما تمنى بيب التوفيق لكل من تشافي بعد رحيله عن البارسا، والمدرب الجديد هانزي فليك الذي وصفه بـ "شخص استثنائي".

وأوضح: "ما حققه مع البايرن كان مميزًا، خاصة في العام الذي فاز خلاله بكل شيء، ولديه خبرة دولية مع منتخب ألمانيا".

وتابع: "عندما تذهب إلى فريق جديد تكون بحاجة دوما للمساعدة، أيا تكن وجهتك وفي برشلونة على وجه الخصوص".

بالمثل، أبرز أن ريال مدريد فريق "قوي للغاية دائمًا" بوجود أو في ظل عدم وجود كيليان مبابي، مضيفًا، "أن "الميرينغي" هو المنافس الذي يجب التغلب عليه في "التشامبيونز ليغ" وهو الأوفر حظًا للفوز باللقب قبل انطلاق المنافسة حتى"، معترفًا بأن الريال اكتسب "لاعبًا موهوبًا بشدة" بالحصول على توقيع المهاجم الدولي الفرنسي.