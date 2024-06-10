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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت EGYPT دون تقطيع.. بث مباشر مبارة مصر وغينيا بيساو في تصفيات مونديال 2026.. مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 القادم، تتصدر تتصدر تلك العبارة محرك البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتحديد من قبل عشاق الساحرة المستديرة داخل القارة السمراء، وبالأخص محبي الفراعنة والجورتوس.

يلا شوت EGYPT دون تقطيع.. جارية الآن بث مباشر مبارة مصر وغينيا بيساو في تصفيات مونديال 2026

يلا شوت EGYPT.. جارية الآن بث مباشر مبارة مصر وغينيا بيساو في تصفيات مونديال 2026.. ويدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة "العميد" حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، مواجهة قوية أمام غينيا بيساو ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026، ويتربع المنتخب المصري على عرش صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية.

يلا شوت EGYPT دون تقطيع.. جارية الآن بث مباشر مبارة مصر وغينيا بيساو في تصفيات مونديال 2026.. وتمكنت كتيبة التوأم من الانتصار على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات ذاتها.

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 ستكون غدا الإثنين القادم، الموافق 10 من شهر يونيو الجاري، وسيكون موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويستضيف ملعب «24 سبتمبر»، مباراة غينيا بيساو ضد مصر ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كاس العالم 2026 هي شبكة قنوات أون تايم سبورتس المفتوحة والمجانية، بالإضافة إلى مجموعة إس إس سي السعودية الرياضية، ويمكنكم مشاهدة مباريات منتخب مصر بث مباشر في تصفيات كاس العالم 2026، عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس المفتوحة والمجانية وإس إس سي الرياضية السعودية، الناقلين الحصريين الوحيدين لـ مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

مشاهدة مباراه مصر وغينيا بيساو عبر الإنترنت

مشاهدة مباراه مصر وغينيا مباشر عبر الإنترنت ستكون من خلال تطبيق «شاهد»، وذلك عبر تحميله على التليفون المحمول، ومن ثم توصيله بشاشة العرض الكبرى.

حكم مباراة مصر وغينيا

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء اليوم الأحد، عن حكام مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

حكم ساحة السوداني: محمود علي إسماعيل.

محمود علي إسماعيل. المساعدان: الكاميروني نجيوجوي نوبوي، والحكم الكيني ستيفن أونيانجو ييمبي.

الكاميروني نجيوجوي نوبوي، والحكم الكيني ستيفن أونيانجو ييمبي. الحكم الرابع السوداني: صبري محمد فاضل.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا بيساو في الساعة السابعة مساء غدا الإثنين بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهد مران منتخب مصر التدريب على بعض الجمل الفنية والتسديد على المرمي وتقسيمة، تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب.

وحضر مران المنتخب جمال علام رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة.

تاريخ مواجهات منتخب مصر وغينيا بيساو

والتقى منتخب مصر مع نظيره الغيني البيساوي مرة واحدة فقط من قبل وتمكن رجال الفراعنة من خطفها.

في الخامس عشر من شهر يناير عام 2022، وبالتحديد في بطولة كأس كأس الأمم الأفريقية فاز منتخب مصر على نظيره غينيا بيساو بهدف دون رد.

اللقاء كان في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، وسجل هدف الفراعنة النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي حينها في الدقيقة الـ69.

جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026 يأتي كالآتي:

مصر الأول 9 نقاط

الأول 9 نقاط غينيا بيساو الثاني 5 نقاط

الثاني 5 نقاط بوركينا فاسو الثالث 4 نقاط

الثالث 4 نقاط سيراليون الرابع 4 نقاط

الرابع 4 نقاط إثيوبيا الخامس 3 نقاط

الخامس 3 نقاط جيبوتي السادس نقطة

هدافو منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

1- محمود حسن تريزيجيه برصيد 5 أهداف بواقع هدف في مرمى منتخب جيبوتي وهدفين في مرمى سيراليون ومثلهما في مرمى بوركينا فاسو.

2- محمد صلاح في وصافة هدافي تصفيات كأس العالم 2026 بـ4 أهداف جميعها في مرمى جيبوتي.

3- مصطفى محمد هدف وحيد في مرمى جيبوتي.

تشكيل منتخب مصر ضد غينيا بيساو

ويكون تشكيل منتخب مصر ضد غينيا بيساو كالتالي وفقًا لرؤية المدير الفني حسام حسن