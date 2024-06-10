نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ريال مدريد يكشف حقيقة انسحابه من كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح نادي ريال مدريد، عبر بيان رسمي، موقفه النهائي من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ريال مدريد يعلن مشاركته في كأس العالم للأندية 2025

جاء في بيان النادي الملكي: “يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أنه لم يتم في أي وقت من الأوقات التشكيك في مشاركته في كأس العالم للأندية الجديدة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في موسم 2024/2025 المقبل”.

وتابع: “لذلك، سيتنافس نادينا، كما هو مخطط له، في هذه المسابقة الرسمية التي نواجهها بكل فخر وبأقصى قدر من الحماس لنجعل الملايين من جماهيرنا حول العالم يحلمون مرة أخرى بلقب جديد”.

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قد أثار الجدل برفض المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 وذلك في تصريح نقلته صحيفة “آل جورنالي” الإيطالية.

وقال أنشيلوتي في لقاء صحفي أن بطل دوري أبطال أوروبا لن يشارك في كأس العالم للأندية بطريقتها المحدثة والمقررة العام المقبل بسبب ضعف المقابل المادي.

ويشارك ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند.