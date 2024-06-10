نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة مصر وغينيا بيساو.. تردد القناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره غينيا بيساو مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

تفاصيل المباراة

- التوقيت: تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

- المكان: ستُقام المباراة على أرضية استاد القاهرة.

ترتيب الفرق في المجموعة

يدخل المنتخب الوطني المباراة بقيادة مدربه حسام حسن، بهدف تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة. يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعدما حقق الفوز في أول ثلاث جولات.

من جهته، يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة، التعادل في مباراة، والخسارة في أخرى.

القنوات الناقلة

ستبث شبكة قنوات أون سبورتس المباراة على الهواء مباشرة، وقد خصصت قناة أون سبورت 1 لبث أحداث المباراة.

- تردد قناة أون سبورتس: 10872

- معامل تصحيح الخطأ: ⅚

- معدل الاستقطاب: عمودي

- معدل الترميز: 27500

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

- حراسة المرمى: محمد الشناوي

- الدفاع: عمر كمال، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني

- الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

- الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود تريزيجيه

بذلك، تترقب الجماهير المصرية هذه المواجهة الهامة، على أمل تعزيز المنتخب الوطني لموقعه في التصفيات وضمان التأهل لكأس العالم 2026.