نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوارديولا يصدم برشلونة ويعلق على إقالة تشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، موقفه من فكرة العودة إلى تدريب برشلونة الإسباني في المرحلة المقبلة.

وينتهي عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي في 30 يونيو 2025، ويحيط الغموض بوجهته المقبلة حال قرر الرحيل عن الفريق الإنجليزي.

جوارديولا: باب عودتي إلى برشلونة مغلق

قال جوارديولا في تصريحات صحفية، بعد سؤاله عن تدريب برشلونة مستقبلًا: “العودة باب مغلق بالنسبة لي”.

وحول إقالة تشافي من تدريب برشلونة، قال: “أنا في مانشستر وبما أنني لست في برشلونة فلا أتحدث عن هذه العملية”.

وتابع: “الأمر المؤكد هو أن كل ما حدث مع تشافي ليس خطأي لقد ابتعدت عن برشلونة لسنوات عديدة ولست مسؤول عن ما حدث”.

وأضاف جوارديولا: “أتمنى الأفضل لتشافي وأن يتمتع هانسي بكل الحظ في العالم”.

وواصل: “لم أقابل فليك لقد إلتقينا في مانشستر مرتين، ما فعله في بايرن ميونخ كان استثنائيًا لقد فاز بكل شيء. يجب أن نحاول حثهم على مساعدته من الداخل”.