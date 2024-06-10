نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أنشيلوتي يتراجع عن تصريحه حول كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فسر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، التصريح المتداول على لسانه بخصوص رفض المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2025.

أنشيلوتي يفسر تصريحه المتداول

كتب كارلو أنشيلوتي عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “في مقابلتي مع 'II Giornale'، لم يتم تفسير كلماتي حول كأس العالم للأندية بالطريقة التي كنت أقصدها”.

وتابع: "لا شيء يمكن أن يكون يُبعد اهتمامي من رفض إمكانية اللعب في البطولة التي أعتبرها فرصة عظيمة لمواصلة تحقيق الألقاب الكبيرة مع ريال مدريد".

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قد أثار الجدل برفض المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 وذلك في تصريح نقلته صحيفة “آل جورنالي” الإيطالية.

وقال أنشيلوتي في لقاء صحفي أن بطل دوري أبطال أوروبا لن يشارك في كأس العالم للأندية بطريقتها المحدثة والمقررة العام المقبل بسبب ضعف المقابل المادي.

ويشارك ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند.