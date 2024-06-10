نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساوثجيت يتحدث عن دور بيلينجهام مع إنجلترا.. ماذا قال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا عن سعادته بانضمام لاعب من طراز عالمي لمعسكر فريقه، متمثلا في جود بيلينجهام نجم ريال مدريد.

وقال ساوثجيت "واثق في قدرته على التعامل مع الضغوط، لكننا لا نضع كل شيء على عاتق جود".

وأضاف "لدينا العديد من اللاعبين الجيدين، اللعب الجماعي هو العنصر القادر على قيادتنا للفوز بتلك البطولة، إذا اعتمدنا على شخص واحد لن يكون الفريق قادرا على الفوز".

وأشار "هو بالطبع لاعب صاحب عقلية مذهلة ولديه تأثيرا كبيرا على الفريق بأكمله، ولكن الشيء الأكبر في أخر مباراتين، هو أننا لم يسبق لنا اللعب بهذه الروح الجماعية من قبل".

وبعد الفوز على البوسنة والهرسك 3-0 ثم الخسارة أمام أيسلندا في أخر مباراتين وديتين، قال ساوثجيت لدى سؤاله عما إذا كان بمقدور بيلينجهام أن ينهض بالفريق "واثق من أنه سيفعل، لكن ليس من مسؤوليته القيام بذلك".