نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن تشكيل فريقه في مواجهة منتخب غينيا بيساو المقرر لها السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

"محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد حمدي، حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفي محمد".

فيما جاءت دكة البدلاء:

محمد عواد - مصطفي شوبير - ياسر إبراهيم- عمر كمال - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا- ناصر ماهر - إبراهيم عادل - مصطفي فتحي -أحمد أمين أوفا - إمام عاشور - محمد شريف

وتحرك منذ قليل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني، إلى استاد 24 سبتمبر، من أجل مواجهة نظيره منتخب غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

