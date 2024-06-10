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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت بث مباشر .. مشاهدة الجزائر × أوغندا Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم 2026

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الجزائر × أوغندا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم 2026.. يسعى المنتخب الجزائري لكرة القدم لتصحيح مساره في تصفيات كأس العالم 2026، عندما يحل ضيفًا على منتخب أوغندا في ملعب مانديلا الوطني، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة السابعة.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الجزائر وأوغندا خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة نارية تنتظر "محاربي الصحراء" في مهمة تصحيح مسار أمام أوغندا

وتأتي هذه المباراة بعد هزيمة مفاجئة للجزائر على أرضها أمام غينيا بنتيجة 1-2، مما أثار قلق جماهير "محاربي الصحراء".

ومع ذلك، حافظت الجزائر على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، متقدمة بفارق الأهداف فقط عن أوغندا التي تحتل المركز الثاني بنفس الرصيد.

وتُعدّ هذه المباراة حاسمة للمنتخبين، حيث يتطلع كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل.

موعد مباراة المنتخب الجزائري اليوم أمام أوغندا في تصفيات كأس العالم



يخوض المنتخب الجزائري لكرة القدم اليوم، الإثنين 10 يونيو 2024، مباراة هامة ضد منتخب أوغندا في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتُقام المباراة على ملعب مانديلا الوطني في العاصمة الأوغندية كامبالا، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، و5 مساءً بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأوغندا في تصفيات كأس العالم 2026

يُمكن لمحبي وعشاق كرة القدم في الجزائر وأوغندا متابعة مباراة منتخبي بلادهم في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، والتي ستقام اليوم الإثنين 10 يونيو 2024، عبر العديد من القنوات الفضائية المجانية والمشفرة.

القنوات المجانية:

القناة الجزائرية السادسة: تُبث المباراة على القمر الصناعي نايل سات،

تُبث المباراة على القمر الصناعي نايل سات، تردد القناة: 11679

11679 الاستقطاب: عمودي

عمودي الترميز: 27500

27500 الخطأ: 2/3

القنوات المشفرة:

قناة SSC Extra 1 HD: تُبث المباراة على القمر الصناعي عرب سات،

تُبث المباراة على القمر الصناعي عرب سات، تردد القناة: 12380

12380 الاستقطاب: أفقي

أفقي الترميز: 27500

27500 الخطأ: 3/4

جدول الترددات

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز الخطأ الجزائرية السادسة نايل سات 11679 عمودي 27500 2/3 SSC Extra 1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4

منتخب الجزائر يتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026



يتمتع المنتخب الجزائري لكرة القدم بموقع متميز في مقدمة مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026، حيث يحتل صدارة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، بعد خوض ثلاث جولات من عمر التصفيات.

ويُشارك "محاربي الصحراء" في هذه المجموعة مع كل من:

غينيا

أوغندا

موزمبيق

بوتسوانا

الصومال

وتعادل منتخبات غينيا وأوغندا وموزمبيق مع المنتخب الجزائري في عدد النقاط (6 نقاط) لكل منهما، بينما يتواجد منتخبا بوتسوانا والصومال في المركزين الخامس والسادس على الترتيب برصيد 3 نقاط وصفر نقطة على التوالي.

ويُعدّ هذا الترتيب بمثابة انطلاقة قوية للمنتخب الجزائري في التصفيات، حيث يُعزّز من حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل من التصفيات.

ومع ذلك، لا تزال هناك مباريات صعبة تنتظر المنتخب الجزائري في مشواره في التصفيات، لذلك يجب على "محاربي الصحراء" الحفاظ على تركيزهم وعزيمتهم لتحقيق النتائج الإيجابية في المباريات القادمة.

تشكيل الجزائر المتوقع أمام أوغندا