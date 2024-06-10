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أحمد جودة - القاهرة - تصفيات كأس العالم 2026..عاجل -تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة غينيا بيساو اليوم.

تصفيات كأس العالم 2026، منتخب مصر، تشكيل منتخب مصر الرسمي، يواجه منتخب مصر مساء اليوم الإثنين نظيره منتخب غينيا بيساو في المواجهة التي ستجمع بينهما بعد قليل، حيث يحل منتخب الفراعنة ضيفًا على منتخب "الكلاب البرية" في ثاني المواجهات الرسمية للعميد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، حيث يسعى اليوم للتأكيد على صدارة المجموعة والاقتراب خطوة جديدة لحسم التأهل الرابع للمونديال، بعد أن نجح المنتخب في تحقيق العلامة الكاملة والفوز في اللقاءات الثالثة السابقة.

تصفيات كأس العالم.. موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

تصفيات كأس العالم 2026، منتخب مصر، التشكيل الرسمي لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، ويواجه المنتخب الوطني نظيرة غينيا بيساو في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم مساء اليوم، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب 24 سبتمبر بالعاصمة الغيانية بيساو.

تصفيات كأس العالم 2026.. تشكيل المنتخب الرسمي لمواجهة غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم 2026، منتخب مصر، تشكيل منتخب مصر الرسمي، وكشف المدير الفني للفراعنة الكابتن حسام حسن عن التشكيل الرسمي للمنتخب لمواجهة منتخب غينيا بيساو، حيث شهد التشكيل إختلاف في بعض المراكز عن المباراة السابقة بجانب تغير خطه اللعب التي بدأ بها أمام منتخب بوركينا فاسو وجاء التشكيل كالآتي:-

المركز اللاعبين حارسة المرمي محمد الشناوي. خط الدفاع محمد حمدي - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني. خط الوسط مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو - خط الهجوم محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفي محمد.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:-

حارسة المرمي:- مصطفى شوبير - محمد عواد.

خط الدفاع:- ياسر إبراهيم - عمر كمال.

خط الوسط:- أكرم توفيق - أحمد نبيل “كوكا” - ناصر ماهر - إمام عاشور.

خط الهجوم:- إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد أمين أوفا - محمد شريف.

تصفيات كأس العالم.. ماهي القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو.. ومن هو معلق المباراة؟

تصفيات كأس العالم، منتخب مصر، محمد صلاح، ومن المقرر أن يتم نقل وبث المباراة عبر قناتي أون تايم سبورتس، بصوت المعلق مؤمن حسن عبر القناة الصوتية الأولى، والمعلق محمد عفيفي على القناة الصوتية الثانية عبر قناة أون تايم سبورتس.

كما ستنقل المباراة أيضًا عبر قناة SSC HD1.وسيتولى المعلق حاتم بطيشة مهمة التعليق على اللقاء.

تصفيات كأس العالم 2026.. ترتيب المجموعة الأولى

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى، بعدما حصد العلامة الكاملة والفوز في 3 مباريات على حساب جيبوتي، سيراليون، وبوركينا فاسو.

فيما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بعد الفوز على جيبوتي، والتعادل مع بوركينا فاسو، إثيوبيا.