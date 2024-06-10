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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت بث مباشر .. مشاهدة منتخب مصر × غينيا بيساو Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم 2026

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة منتخب مصر × غينيا بيساو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم 2026.. يخوض منتخب مصر لكرة القدم مساء اليوم، الإثنين 10 يونيو 2024، مواجهة هامة ضد منتخب غينيا بيساو، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

تأتي المباراة على ملعب 24 سبتمبر في العاصمة الغينية بيساو، وتكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور النهائي من التصفيات.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مصر وغينيا بيساو من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

المنتخب المصري يواجه غينيا بيساو في مواجهة قوية بتصفيات كأس العالم 2026

يدخل المنتخب المصري المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيقه 3 انتصارات في الجولات الماضية، حيث حقق الفوز على منتخبات جيبوتي (6-0) وسيراليون (2-0) وبوركينا فاسو (2-1).

ويسعى المنتخب الوطني بقيادة المدير الفني حسام حسن، للحفاظ على صدارة المجموعة الأولى، وتعزيز حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الرابعة على التوالي.

في المقابل، يدخل منتخب غينيا بيساو المباراة ساعيًا لتحقيق الفوز له في التصفيات، بعد تعادله مع إثيوبيا (0-0) وبوركينا فاسو (1-1) وفوزه على جيبوتي (1-0).

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026



يخوض منتخب مصر لكرة القدم مساء اليوم، الإثنين 10 يونيو 2024، مواجهة هامة ضد منتخب غينيا بيساو، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

تقام المباراة على ملعب 24 سبتمبر في العاصمة الغينية بيساو، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الأردن وسوريا، والساعة السادسة مساءً بتوقيت السودان وليبيا، والساعة السابعة مساءً بتوقيت قطر والسعودية والكويت، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو

يُمكن لمشجعي منتخب مصر متابعة مباراة منتخبهم الوطني ضد غينيا بيساو، والتي تقام مساء اليوم الإثنين 10 يونيو 2024، عبر عدد من القنوات الفضائية المفتوحة والمشفرة.

القنوات المفتوحة:

قناة أون تايم سبورت: وهي القناة الناقلة الحصرية لمباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026، داخل مصر وخارجها.

القنوات المشفرة:

مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية: تمتلك حقوق بث المباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قناة تايم سبورت: تملك حقوق بث المباراة في بعض الدول العربية.

جدول الترددات

القناة التردد القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز أون تايم سبورت 12526 نايل سات أفقي 27500 SSC الرياضية 1 HD 4096 عرب سات أفقي 27500 SSC الرياضية 2 HD 4080 عرب سات أفقي 27500 تايم سبورت 11058 نايل سات أفقي 27500

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026



يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق ثلاثة انتصارات في أربع مباريات.

وتمكن الفراعنة من هزيمة منتخبات جيبوتي (6-0) وسيراليون (2-0) وبوركينا فاسو (2-1).

ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بعد فوزه على جيبوتي (1-0) وتعادله مع كل من بوركينا فاسو (1-1) وإثيوبيا (0-0).

ويحل منتخب بوركينا فاسو في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بعد تعادله مع غينيا بيساو (1-1) وفوزه على إثيوبيا (3-0) وخسارته أمام مصر (2-1).

ويحتل منتخب سيراليون المركز الرابع برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد منتخب إثيوبيا في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

ويقبع منتخب جيبوتي في المركز الأخير بنقطة واحدة.

يتبقى للمنتخب المصري 7 مباريات في مشواره بمرحلة المجموعات، حيث يسعى لحسم التأهل إلى كأس العالم 2026.

قائمة منتخب مصر ضد غينيا بيساو



تضم قائمة المنتخب المصري بقيادة محمد صلاح 26 لاعبًا كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ـ مصطفي شوبير ـ مهدي سليمان ـ محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـأكرم توفيق ـ أحمد رمضان «بيكهام» ـ محمد هاني ـ محمد حمدي ـ عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية ـ حمدي فتحي ـ أحمد نبيل «كوكا» ـ ناصر ماهر- إمام عاشور ـ أحمد سيد «زيزو» ـ إبراهيم عادل- مصطفي فتحي ـ محمود حسن «تريزيجيه».

الهجوم: محمد صلاح ـ مصطفي محمد- أحمد أمين أوفا- محمد الشامي- محمد شريف.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غينيا بيساو في تصفيات نهائي كأس العالم



يأتي تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة ضد غينيا بيساو اليوم بقيادة محمد صلاح كما يلي: