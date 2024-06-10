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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة منتخب مصر أمام غينيا في تصفيات كأس العالم بث مباشر دون تقطيع، يلعب منتخب مصر اليوم ضد غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 لقارة إفريقيا، فيما ينتظر عشاق كرة القدم التفاصيل الكاملة بشأن مباراة مصر أمام غينيا.

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يمكنك متابعة أحداث مباراة المنتخب المصري ضد الغيني لكرة القدم اليوم مباشرة لحظة بلحظة من البداية وحتى إعلان نتيجة اللقاء مباشر مع ملخص لحظي مُحدَّث كما يلي:

ترتيب منتخب مصر وغينيا بيساو في مجموعة كأس العالم

يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى من مجموعات تصفيات مونديال 2026 برصيد 9 نقاط.

وفاز المنتخب المصري على جيبوتي (6-0) وسيراليون (2-0)، وبوركينا فاسو (2-1).

ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

وفاز على جيبوتي(1-0)، وتعادل مع بوركينا فاسو (1-1) كما تعادل مع إثيوبيا (0-0).

ويحل المنتخب البوركينبي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وتعادل المنتخب البوركيني (1-1) مع غينيا بيساو- وفاز المنتخب البوركيني على إثيوبيا (3-0)- وخسر (2-1) أمام مصر.

ويأتي منتخب سيراليون في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

ويحل منتخب إثيوبيا في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

ويأتي منتخب جيبوتي في المركز الأخير بنقطة واحدة.

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو بتوقيت القاهرة اليوم والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر اليوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2026، بقيادة حسام حسن، لخوض مواجهة غينيا بيساو في استاد 24 دي سيبتمبر بمدينة بيساو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات المونديال.

وتأتي مباراة المنتخب المصري ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، قارة إفريقيا.