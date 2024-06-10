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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن مستقبل الأوروجواياني رونالد أراوخو مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، سيتم حسمه خلال الأيام القادمة.

حسم مستقبل أراوخو مع برشلونة

وقال توني خوانمارتي صحفي "سبورت" الكتالونية، أن مستقبل أراوخو مع برشلونة سوف يتم تحديده خلال الأيام القادمة عن طريق اجتماع مع وكلاء أعماله.

ويعد أراوخو من أهم نجوم الفريق الكتالوني خلال المواسم الأخيرة، بالرغم من تراجع مستواه خلال الموسم المنصرم، والذي فشل من خلاله البرسا في حصد أى بطولة.

وتعمل عدة أندية أوروبية على التعاقد مع نجم برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على رأسها بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي.