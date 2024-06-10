نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداعي الإصابة مصطفى محمد يغادر ملعب المباراة أمام غينيا بيساو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الآن أحداث الشوط الأول من مباراة المنتخب المصري أمام نظيره غينيا بيساو وذلك في المباراة التي تجمعهم لحسابات الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة للمونديال.

وتعرض مصطفى محمد للإصابة بعد تداخل من لاعب غينيا بيساو ليسقط على الأرض إلا أنه عاد من جديد للسقوط ليغادر ملعب المباراة.

وحل احمد امين قفة بديلا في الدقيقة 17 كتغيير أول اضطراري.

ويأمل منتخب مصر في الفوز وتعزيز الصدراة من أجل حسم التأهل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر أمام غينيا بيساو

تنقل المباراة وعبر قنوات SSC SPORT وقناة SSC SPORT 1 HD، الناقل الحصري للتصفيات الأفريقية في الشرق الأوسط.

