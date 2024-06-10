نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. هدف غينيا بيساو الأول أمام منتخب مصر بعد خطأ دفاعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب غينيا بيساو الأول لكرة القدم، في التقدم بهدف أمام مصر، في إطار منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

هدف غينيا بيساو ضد منتخب مصر

سجل ماما بالدي الهدف الأول لصالح غينيا بيساو في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 41 من صناعة أوبا سانغانتي.

ويواجه منتخب مصر مضيفه غينيا بيساو، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، على أرضية ملعب استاد 24 سبتمبر.

وحتى الآن يتواجد منتخب مصر في المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل غينيا بيساو المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

