نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يحسم موقفه من تدريب برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عالمية أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي أغلق ملف عودته لناديه القديم برشلونة الإسباني.

جوارديولا لن يعود لقيادة برشلونة

أكدت التقارير الصحفية أن بيب جوارديولا قد اكتفى بمشواره مع برشلونة وقد أغلق تمامًا الباب أمام عودته للنادي الكتالوني كمدير فني حسب ما أشار إليه في تصريحاته الأخير.

وبسؤاله عن إمكانية العودة إلى برشلونة في المستقبل، رد جوارديولا قائلًا:"لا، الباب مغلق " وذلك في إشارة صريحة إلى استحالة عودته إلى برشلونة.

يذكر أن بيب جوارديولا بدأ مشواره المهني الاحترافي مع برشلونة، وصنع جيل البرسا التاريخي الذي امتد تأثيره لسنواتٍ عديدة توج فيها الفريق بجميع البطولات.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي في الصيف المقبل وكان قد أشار في وقتٍ سابق إلى إمكانية رحيله عن المان سيتي عقب نهاية عقده.

