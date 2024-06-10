نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غينيا بيساو يتقدم على منتخب مصر في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول الذي جمع منتخب مصر بقيادة حسام حسن أمام غينيا بيساو اليوم بهدف للثاني على الأول، الاثنين، في الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

أحداث الشوط الأول بين منتخب مصر ضد غينيا بيساو

دخل منتخب مصر المباراة بحماس كبير من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا، واستكمال سلسلة الانتصارات وتخطي منتخب غينيا بيساو بنتيجة إيجابية.

ومع الدقيقة الثانية والأربعون من عمر الشوط الأول نجح لاعب غينيا بيساو ماما بالدي من إحراز هدف التقدم في شباك منتخب الفراعنة.

ودخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد.

ويقع منتخبا مصر وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب أثيوبيا، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

وتُعَد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات تصفيات كأس العالم 2026، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غينيا بيساو.

