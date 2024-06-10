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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مع نظيره فريق النصر الليبي بهدفين لكل فريق ، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة، ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة السادسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في السابعة مساء الاثنين المقبل الموافق السابع عشر من يونيو الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

المصري يتعادل مع النصر الليبي استعدادًا لمواجهة الزمالك بالدوري

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق النصر الليبي بهدف للاشئ تم احرازه في الدقيقة السابعة والعشرين، وجاء هذا الشوط سجالًا بين الفريقين اللذين تأثرا بارتفاع درجة الحرارة الشديد.

وفي الشوط الثاني يضغط المصري بشدة ويسفر هذا الضغط عن هدف التعادل والذي سجله فخر الدين بن يوسف في الدقيقة التاسعة عشر، ليشتعل الملعب حماسًا وينجح فريق النصر في احراز هدفه الثاني في الدقيقة الثامنة والثلاثين ليجئ الرد سريعًا من جانب لاعبي المصري فينجح ميدو جابر في احراز هدف التعادل في الدقيقة الأربعين ولم يأت الوقت المتبقي من المباراة بجديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

مثل المصري في الشوط الأول: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، يتقدمهم الثنائي عمرو موسى وأمادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي سمير فكري، حسين فيصل ، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

وشهد الشوط الثاني الدفع تباعًا بالحارس عصام ثروت، حسين السيد، الناشئ عبد الوهاب نادر، ميدو جابر، ليستويل أمانكونا، محمود حمادة، يوسف الجوهري بدلا من محمود جاد، عمرو سعداوي، كريم العراقي، عمرو موسى، سمير فكري، أمادو با، عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف.