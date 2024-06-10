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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن فرص نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة يفضل التعاقد مع نيكو ويليامز على نجم ليفربول

وقال توني خوانمارتي صحفي "سبورت" الإسبانية، أن صفقة تعاقد برشلونة مع الكولومبي لويس لويس دياز جناح ليفربول غير ممكنة للفريق الكتالوني حتى هذا اليوم.

وأضاف خوانمارتي:" على عكس صفقة دياز، فأن نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو يتم تقديره كثيرًا داخل النادي الكتالوني ويحظى بشعبية كبيرة".

وأشارت التقارير إلى أن مسؤولي برشلونة يفضلون التعاقد مع ويليامز بدلا من جلب دياز في الميركاتو الصيفي.

