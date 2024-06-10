نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر وغينيا بيساو.. صلاح يعادل رقم تريزيجيه في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل محمد صلاح هدف التعادل للمنتخب المصري وذلك في شباك غينيا بيساو في المباراة التي تجمعهم لحسابات الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة للمونديال.

واستطاع محمد صلاح معادلة اهداف زميله محمود تريزيجيه بتسجيل 5 اهداف في تصفيات المونديال.

آخر أهداف صلاح

وكان اخر تهديف لمحمد صلاح في شباك موزمبيق في امم افريقيا.

بينما سجل رباعية مرة واحدة في شباك جيبوتي الجولة الأولى ليسجل الهدف الخامس اليوم.

بينما سجل تريزيجيه ثنائية في سيراليون وبوركينا فاسو وهدف أمام جيبوتي.

ويسعى منتخب مصر من اجل الفوز لتعزيز صدارة المجموعة الاولى.