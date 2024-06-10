نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل التعادل (1 - 1) يحسم نتيجة لقاء مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى اللقاء الرياضي بين مصر وغينيا بيساو بتعادل إيجابي (1 - 1) أرضى غرور الفريقين، بعدما انتهت تسعون دقيقة، و10 دقائق بدل وقت ضائع.

كانت تتوجه الأنظار مساء اليوم إلى مواجهة حاسمة ومثيرة في تصفيات كأس العالم 2026، حيث التقي المنتخب المصري مع نظيره منتخب غينيا بيساو في مباراة طال انتظارها من عشاق كرة القدم. تعد هذه المباراة فرصة ذهبية للمنتخب المصري لتعزيز موقعه في المنافسة على بطاقة التأهل لكأس العالم، وسط تطلعات جماهيره التي تأمل في رؤية فريقها يعود إلى الساحة العالمية بأداء قوي ومميز.

هدف أشعل المدرجات الغينية

في الدقيقة 42، نجح ماما بالدي في تسجيل أول أهداف غينيا بيساو، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ دفاعي فادح من لاعبي المنتخب الوطني.

صلاح أثلج القلوب بالتعادل

لكن في الدقيقة رقم 70، أحرز اللاعب العالمي محمد صلاح هدف التعادل من تصويبة من داخل منطقة الجزاء، استقرت أعلى الزاوية اليمنى في شباك المنتخب الغيني.

وقد تصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم برصيد 9 نقاط، فيما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط.

نجاحات منتخبنا الوطني

كان المنتخب الوطني قد نجح حتى الآن، في تحقيق 3 انتصارات متتالية أمام كل من جيبوتي بسداسية في الجولة الأولى، قبل الفوز على سيراليون بثنائية دون رد خارج الديار، وأخيرا الفوز على بوركينا فاسو في الجولة الماضية بنتيجة 2-1.

على الجانب الآخر، يسعى منتخب غينيا بيساو إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في التأهل وتقديم أداء مشرف أمام أحد أبرز المنتخبات الإفريقية. تأتي هذه المباراة في ظل أجواء حماسية وتوقعات عالية، حيث يستعد كلا الفريقين للدخول إلى الملعب بكل قوة وتركيز.

ستكون هذه المواجهة فرصة لعشاق الكرة لمشاهدة عرض كروي مليء بالإثارة والتشويق، حيث يعتمد المنتخب المصري على نجومه الكبار لتحقيق الانتصار، بينما يسعى منتخب غينيا بيساو لإثبات نفسه أمام منافس قوي. تابعوا معنا بثًا مباشرًا لمباراة مصر وغينيا بيساو، واستعدوا لعيش لحظات من الإثارة الكروية التي لا تنسى في طريق التأهل لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو

انطلقت صافرة بداية المواجهة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والرابعة عصرا بتوقيت غينيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر أمام غينيا بيساو

تم نقل المباراة عبر قنوات SSC SPORT وقناة SSC SPORT 1 HD، الناقل الحصري للتصفيات الأفريقية في الشرق الأوسط.