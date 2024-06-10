نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يؤمن الصدارة بعد التعادل مع غينيا بيساو بهدف لمثله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو بهدف لمثله في المباراة التي تجمعهم لحسابات الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة للمونديال.

واستطاع محمد صلاح معادلة اهداف زميله محمود تريزيجيه بتسجيل 5 اهداف في تصفيات المونديال.

وكان منتخب غينيا بيساو قد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 42 عن طريق ماما بالدي

آخر أهداف صلاح

وكان اخر تهديف لمحمد صلاح في شباك موزمبيق في امم افريقيا.

بينما سجل رباعية مرة واحدة في شباك جيبوتي الجولة الأولى ليسجل الهدف الخامس اليوم.

بينما سجل تريزيجيه ثنائية في سيراليون وبوركينا فاسو وهدف أمام جيبوتي.

ويسعى منتخب مصر من اجل الفوز لتعزيز صدارة المجموعة الاولى.

