نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أبو العلا: إصابة مصطفى محمد في أربطة الركبة ويخضع لآشعة غدا بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، عن طبيعة إصابة مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، والتي تعرض لها أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

محمد أبو العلا: إصابة مصطفى محمد في أربطة الركبة ويخضع لآشعة غدا بالقاهرة

وأكد أبو العلا عن تعرض مصطفى محمد مهاجم المنتخب لإصابة في أربطة الركبة خلال مباراة غينيا بيساو.

وانتهت مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب غينيا بيساو بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي أقيمت بغينيا بيساو.

وأكد طبيب منتخب مصر أن مصطفى محمد سوف يخضع لآشعة بعد العودة للقاهرة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

