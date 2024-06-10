نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد هدفه أمام غينيا بيساو.. حصاد محمد صلاح في 97 مباراة مع منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق المنتخب المصري تعادلا أمام غينيا بيساو وذلك في المباراة التي جمعتهم لحسابات الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة للمونديال.

وسجل محمد صلاح هدف التعادل في مباراة اليوم ليحسم لمنتخب مصر نقطة ثمينة.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي حصاد محمد صلاح بعد الوصول للمباراة رقم 100 بواقع 98 مباراة معتمدة لدى الفيفا ومباراتين غير معتمدتين.

مساهمة تهديفية عالية لصلاح

ووصل محمد صباع للهدف رقم 56 في مسيرته مع منتخب مصر، وصنع 33 هدفًا إضافة للمشاركة في 88 هدف.

ويعد ظهور محمد صلاح هو الثاني بقميص الفراعنة بعد تولي حسام حسن قيادة المنتخب.