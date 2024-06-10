نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من ينجح في خطف سفيان رحيمي.. النصر أم الاتحاد ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية عن دخول النصر السعودي في منافسة مع الاتحاد السعودي من أجل التعاقد مع المغربي سفيان رحيمي نجم العين الإماراتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صراع قوي بين النصر والاتحاد على ضم سفيان رحيمي

لفتت التقارير الصحفية أن رحيمي قدم مستويات رائعة وقاد العين للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا في الموسم المنصرم على حساب يوكوهاما مارينوس الياباني.

وأشارت التقارير الصحفية إلى الآداء الكبير الذي ظهر عليه سفيان رحيمي في البطولة الآسيوية وخاصة أمام النصر والهلال في الدور ربع وقبل النهائي، حيث سجل 6 أهداف في شباك النصر والهلال برصيد 3 أهداف في كل فريق مما جعله هدفًا لكثير من الأندية.

وأكدت التقارير الصحفية أن الاتحاد قدم عرضًا رسميًا إلى رحيمي من أجل ضمه إلى صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي من أجل تعويض الموسم الماضي.

وأفادت التقارير الصحفية بأن النصر دخل في الصفقة، حيث يهتم بضم رحيمي إلى النصر ليُزامل كريستيانو رونالدو في خط الهجوم خاصة في ظل تراجع مستوى السنغالي ساديو ماني.

وأوضحت التقارير الصحفية أن الاتحاد أنهى 4 صفقات حتى الآن وذلك بتفعيل بند شراء عقدي سعد آل موسى وأحمد الغامدي نجمي الاتفاق وتجديد إعارة حامد الغامدي نجم الاتفاق موسم إضافي والتعاقد مع حارس المرمى حامد الشنقيطي لمدة 5 مواسم مجانًا.