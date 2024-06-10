نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف منتخب مصر أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقدم لكم ملخص وأهداف مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره غينيا بيساو، في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ووقع منتخب مصر في فخ التعادل الإيجابي بهدف أمام نظيره غينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل ماما بالدي الهدف الأول لصالح منتخب غينيا بيساو في الدقيقة 41 من صناعة أوبا سانغانتي، بعد خطأ في التشتيت من رامي ربيعة لاعب منتخب مصر.

وأحرز محمد صلاح هدف التعادل لصالح منتخب مصر في الدقيقة 70 من صناعة مروان عطية، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 10 نقاط محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم، بينما ارتفع رصيد غينيا بيساو رصيده إلى 6 نقاط محتلًا المركز الثاني.

