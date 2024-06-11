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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي القادسية السعودي، الصاعد لمنافسات الموسم المقبل من بطولة دوري روشن لكرة القدم، ضم الحارس البلجيكي كوين كاستيليس لصفوفه.

القادسية السعودي يعلن التعاقد مع الحارس البلجيكي كاستيليز

وبات كاستيليس، 31 عاما، أولى صفقات القادسية استعدادا للموسم الجديد، حيث سيعود لمصاف أندية الدوري الممتاز بعدما فاز بلقب دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

ولعب كاستيليس طوال مسيرته 321 مباراة حافظ في 94 منها على نظافة شباكه، كما تصدى لـ574 فرصة محققة للتهديف.

بدأ حارس القادسية الجديد مسيرته الاحترافية مع فريق جينك البلجيكي خلال الفترة من 2009 حتى 2011، قبل أن ينتقل إلى هوفنهايم حتى عام 2015 ثم ينتقل بعدها إلى فيردر بريمن على سبيل الإعارة ليواصل رحلته بعد ذلك مع فولفسبورج.