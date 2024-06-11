حسام حسن: مواجهة غينيا بيساو كانت مثل الملاكمة.. والهدف الذي سكن شباكنا غير صحيح

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أحمد جودة - القاهرة - شبه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر مباراته التي تعادل فيها أمام غينيا بيساو بهدف لكل منهما، بأنها مثل الملاكمة، في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم الأثنين، في التصفيات المؤهلة للمونديال.

حسام حسن: مواجهة غينيا بيساو كانت مثل الملاكمة

حقق منتخب مصر التعادل الإيجابي بأقدام محمد صلاح الذي نجح في تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني بعدما تلقت شباك الفراعنة في الشوط الأول هدف التقدم لغينيا بيساو.

وصرح حسام حسن قائلا: "مباراة غينيا بيساو كانت مثل الملاكمة، حتى بطل العالم في مباراة الملاكمة يمكنه أن يتلقى بعض الضربات، وهذا طبيعي، لأننا نواجه أنفسنا".

وواصل: "استحقينا ضربة جزاء أمام غينيا بيساو والهدف الذي سكن شباكنا غير صحيح".

واختتم:" هدفي الخروج بنتيجة إيجابية، أبحث عن الفوز داخل أرضنا، وكذلك الفوز خارج أرضنا أو التعادل على أدنى تقدير، المهم ألا نخسر".