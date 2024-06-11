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أحمد جودة - القاهرة - قال ديكلان رايس، لاعب وسط منتخب إنجلترا، إن فريقه يتطلع لصنع التاريخ مبديا ثقته في قدرة فريقه على تحقيق شيء مميز في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

رايس: نرغب في صنع التاريخ في أمم أوروبا

وتوجه المنتخب الإنجليزي إلى ألمانيا، بعد ظهر اليوم الاثنين، وقال رايس إن هناك اعتقاد قوي داخل الفريق بأنهم يمكنهم الفوز باللقب الأوروبي للمرة الأولى.

أضاف رايس: "نرغب في صنع التاريخ، نقول ذلك طوال الوقت لكن لدينا مجموعة ومدرب لديهم ثقة كبيرة في ذلك".

وتابع: "لدينا ثقة في إمكانية الذهاب بعيدا وتحقيق شيء مميز وبالطبع سيأتي ذلك من خلال العمل الجاد".

وأوضح لاعب أرسنال: "سيكون ذلك الأمر الأهم والرئيسي، العمل الجاد كفريق والوحدة والدعم من الجماهير في الوطن".

ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة بكأس أمم أوروبا إلى جانب منتخبات الدنمارك وصربيا وسلوفينيا.