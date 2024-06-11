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أحمد جودة - القاهرة - أبدى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، سعادته عقب تعادله أمام غينيا بيساو بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأثنين، في التصفيات المؤهلة للمونديال.

حسام حسن: استحوذنا على الكرة أمام منتخب لديه حظوظ في التأهل إلى كأس العالم 2026

حقق منتخب مصر التعادل الإيجابي بأقدام محمد صلاح الذي نجح في تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني بعدما تلقت شباك الفراعنة في الشوط الأول هدف التقدم لغينيا بيساو.

وصرح حسام حسن قائلا: "سعيد جدا بأداء اللاعبين، في الشوط الثاني".

وواصل:" استحوذنا على الكرة خارج أرضنا أمام منتخب يملك لاعبين محترفين، ولديه أيضا حظوظ في التأهل إلى كأس العالم 2026".

واختتم:" أثبتنا بأننا بإمكاننا التعامل مع أي موقف سواء ضد بوركينا فاسو أو غينيا بيساو".