نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد فعل من وزير الشباب والرياضة على واقعة مدرس الجيولوجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري على أزمة صالة حسن مصطفى والذي شهدت واقعة تأجيرها لمدرس الجيولوجيا.

وجاءت تصريحات صبحي عبر قناة صدى البلد: "المسئول التنفيذي بصالة حسن مصطفى لم يلتزم بالتعليمات بشأن تأجير الصالة".

وتابع: "اتخذنا قرارات صارمة، موضحًا أن الدروس الخصوصية ليس لها أن تتواجد داخل المنشآت الرياضية على الإطلاق، وهناك لوائح تطبق على المخالفين".

أزمة صالة حسن مصطفى

وشهدت الصالة تأجيرها لمدة ساعتين لمدرس جيولوجيا يدعى "م إ " صاخب صفحة شهيرة لمادة الجيولوجيا عبر تطبيق فيس بوك ويوتيوب وأنه يقوم بإجراء تلك المراجعات بمختلف محافظات الجمهورية ويجمع آلاف الطلاب في حصة مراجعة تصل قيمة المبالغ فيها لأكثر من ربع مليون جنيه في الحصة الواحدة.

وتم القبض على المدرس صاحب الواقعة بعد عدم حصوله على الموافقات الرسمية.