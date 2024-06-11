الرياضة

طلبة: تعادل بوركينا فاسو مع سيراليون في صالح منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو"  أن منتخب مصر أمام فرصة ذهبية لحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم المقبلة دون الانتظار حتى نهاية مباريات الجولة الأخيرة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.


وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن تعادل منتخب بوركينا فاسو مع سيراليون في صالح منتخب مصر بعد السقوط في فخ التعادل أمام غينيا بيساو اليوم خارج الأرض ".

وأضاف:" آداء المنتخب أمام غينيا بيساو غير مقنع والمنتخب فرط في تحقيق الفوز على غينيا بيساو وتأجيل التأهل إلى كأس العالم".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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