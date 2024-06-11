نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وكيل محمد شريف يكشف موقف الخليج السعودي من بيع اللاعب.. وحقيقة انتقاله إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف سيد مصطفى وكيل اللاعبين، حقيقة رغبة مسئولو نادي الخليج السعودي، من بيع محمد شريف مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق.



وقال سيد مصطفى وكيل اللاعبين فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "غير صحيح ما تردد أن الخليج السعودي ينوي بيع محمد شريف".



وتابع: "محمد شريف يفضل الاحتراف الخارجي، ولا يفكر في العودة للدوري المصري حاليا".

وأضاف: "محمد شريف يتطلع لتحقيق لقب هداف الدوري السعودي".

وأوضح: "الزمالك كان يرغب في ضم وليد ازارو عن طريق وكلاء، قبل التجديد لعجمان الإماراتي".



وأردف: "جلبت عرض سعودي لحسين الشحات قبل التجديد للأهلي الموسم الماضي لكنه فضل الاستمرار مع فريقه".



واختتم سيد مصطفى وكيل اللاعبين حديثه قائلًا: "مفاوضات الزمالك مع محمد شريف كلام وكلاء فقط، والأهلي لم يتواصل معنا".