نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عيد عبدالملك: تأهل مصر لكأس العالم 2026 محسوم ويتطلب صناعة منتخب قوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 محسوم بنسبة كبيرة، والانجاز سيكون بالتأكيد هو صناعة منتخب قوي يستطيع الظهور بشكل قوي خلال الـ8 سنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه يجب تحضير جيل جديد لـ أمم إفريقيا القادمة، وكذلك المونديال، لذلك حسام حسن عليه وضع خطة يسير عليها، وأن نعود للأداء الجيد للمنتخب المصري.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "نريد العودة بقوة لتقديم مستوى مميز، منذ فترة طويلة نحن بعيدين عن الأداء والكرة الجيدة، وتصريح حسام حسن بشأن انظروا لمنتخب مصر (كان فين وبقى فين)، فنحن سبق وفزنا في التصفيات خارج ملعبنا، وعلينا أن نبدأ الإصلاح فورًا، ونريد العودة للمستوى المميز، وسندعم المدرب المصري في عمله من أجل النجاح".

وأضاف: "محمد صلاح هو أخطر لاعب جناح في العالم عندما يتواجد في مركزه والأفضل عدم دخوله لعمق الملعب أو اللعب في مركز مهاجم، وهناك لاعبين في الدوري المصري مثل مراون داوود سبق له اللعب دوليًا، وكذلك مصطفى العش لاعب فريق زد يؤدي بمستوى طيب منذ بداية الموسم".

وواصل: "حسام حسن لم يكن متحفظًا لكن طريقة 4-4-2 لم يقدم خلالها اللاعبون الأداء الجيد أمام غينيا بيساو في الشوط الأول، وخسرنا صلاح في الملعب لأنه لعب بجوار مصطفى محمد، وغينيا بيساو كان يلعب بثلاثة لاعبين في خط الدفاع، والواضح أنه لم يتم دراسة المنافس جيدًا".

وأتم: "المعلومة عندي أن أحمد سيد زيزو كان هو من سيخرج ويشارك مصطفى فتحي، وينتقل امام عاشور للعب كظهير أيمن، وهناك أمور واردة في كرة القدم، وقد يحدث أن يغير المدرب رأيه في أي وقت، وهناك أمور لا تستحق المناقشة والعلاقة بين صلاح وحسام حسن جيدة للغاية".