نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل حوار حسام حسن ومحمد صلاح أثناء استبداله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم مع مضيفه منتخب غينيا بيساو، بهدف لكل فريق، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأحرز محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، هدف الفراعنة في المباراة.

- سيف زاهر بكشف حقيقة أزمة صلاح

وأكد سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" تواصلت مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، وعلمت كواليس الحوار الذي دار بين حسام حسن مدرب الفراعنة ومحمد صلاح وقت تبديله".

وتابع:" حسام حسن طلب من اللاعبين إجراء بعض الإحماءات واستدعى الثنائي ناصر ماهر ومصطفى فتحي، تم تبديل ناصر وأثناء تبديل مصطفى فتحي بعد شعور صلاح ببعض الألم".

وواصل:" حسام حسن سأل صلاح عن تغير أم لا، ولم يحدث أن المدرب طلب خروجه وصلاح رفض، المدرب نظيره لصلاح وقال له ركبتك تمام ليرد اللاعب تمام، ليرد المدرب قادر تكمل ويجيب صلاح نعم".

وأختتم:" لذلك تم إلغاء تبديل مصطفى فتحي وهي واقعة ليست الأولى في الملاعب ولا يوجد أي أزمة".