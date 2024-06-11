نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخضري يشيد بدعم الجماهير لمنتخب مصر ويطالب بوضوح الخطة الفنية لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أنه فوجئ بتصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بعد لقاء غينيا بيساو، مشيرا إلى أنه جاء بدعم ومساندة من الجماهير، رغم أن الاتجاه كان نحو التعاقد مع مدرب أجنبي، وتم تعيين محمد يوسف ليكون ضمن الجهاز الجديد، لذلك حسام جاء بعد استجابة مسئولي الدولة للضغوط الجماهيرية بتعيينه.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "حسام حسن وإبراهيم بعد المباراة يخرجون للإدلاء بتصريحات كثيرة وكلها تثير الجدل، والواضح أنهم لديهم تركيز كبير مع القنوات والاستوديوهات التحليلية، وهي نقطة سلبية اتمنى تلافيها مستقبلا.. عليهم عدم التركيز مع الانتقادات، والأخطر هم أن حسام يرى أن الأداء جيد وسعيد بمستوى اللاعبين، فأين الاستمتاع الذي ظهر عليه منتخب مصر".

وأضاف: "لا بد أن يراجع حسام حسن نفسه جيدا، لأن مسألة الصعود لكاس العالم محسومة، نريد أن نعرف خطة المدرب استعدادا لكأس العالم والتطور الذي سيعمل على تحقيقه، واكتشاف لاعبين جدد".

وواصل: "هناك لاعبين لا تصلح لتمثيل منتخب مصر مثل محمد هاني وهذه وجهة نظري، وكذلك أحمد أوفا ومحمد حمدي لاعب بيراميدز حصل على فرص كثيرة ولم يظهر بشكل جيد.. وفترة كارلوس كيروش ظهر العديد من العناصر الجيدة".

وزاد: "مستوى مروان عطية أيضا لا يجب أن يلعب مع المنتخب ومستواه كان متراجع في الفترة الأخيرة.. بينما إمام عاشور لاعب كبير".

وأكمل: "محمد صلاح رفض التغيير في لقاء غينيا بيساو، وتم الدفع بـ ناصر ماهر بينما عاد مصطفى فتحي للدكة، ولم يكن أمر جيد وما ذنب مصطفى في العودة للدكة وعدم المشاركة في اللقاء؟!".