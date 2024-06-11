نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب اختياراته أمام وغينيا بيساو.. نجم الزمالك السابق يفتح النار على حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مشاركة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع منتخب مصر على حساب مصطفى شوبير ليس به عدلًا.



وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "على حسام حسن توسيع رقعة الخيارات، لا يصح أن يقول حسام حسن إن ليس لديه لاعبين لا يجيدون التمريرات.. طب ما هكسبوك أهو".



وأضاف: "ما الهدف من إشراك أحمد أمين أوفا ثم يغادر الملعب.. الأولى كان يجب أن يشارك محمد شريف، أيضًا هل عدم مشاركة إمام عاشور كانت بسبب الإصابة أم العقوبة.. إن كانت عقوبة فكان لا يجب أن يشارك في المباراة".



وتابع: "محمد عبد المنعم وهو في الأهلي لا يعود سريعًا في الهجمات المرتدة، وهو أحد المسئولين عن هدف غينيا بيساو، لقد أخذنا المباراة بارتيحية، وكنا نشعر بأن هذا الفريق لن يسجل أمامنا".



واختتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "لا يوجد عدل في مشاركة محمد الشناوي مع منتخب مصر على حساب مصطفى شوبير، الذي لم يحصل على فرصته".