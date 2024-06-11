نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن يونس: لست راضيا عن تعادل مصر أمام غينيا بيساو.. وناصر ماهر شخصية لاعب دولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أيمن يونس نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري لازال يتعرف على امكانيات لاعبيه، وتوظيفهم في بعض الأماكن داخل المستطيل الأخضر، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين محليين في بطولة الدوري، شاركوا مع المنتخب وقد لا يكون لهم التأثير الفني المطلوب.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "هناك لاعبين تظهر شخصيتها سريعًا في الملعب على المستوى الدولي مثل ناصر ماهر الذي قدم مستوى جيد خلال لقاء مصر أمام غينيا بيساو، وفرصة صلاح في النهاية لم يوفق فيها بعدما قرر التمهل قليلًا للعبها بالقدم اليسرى فانقض عليه الحارس وتصدى لها، ولو ذهبت لـ زيزو كان سيحرزها".

وأضاف: "لا نريد التسرع في الحكم على حسام حسن، فهو لازال لديه وقتًا للتعلم، ومن حقنا انتقاد أسلوب اللعب والأداء، ونحن سعداء بالجراءة التي يتميز بها في الدفع بوجوه جديدة، وهناك لاعبين استغلت الفرصة مثل ناصر ماهر الذي ظهر بشخصية جيدة، وفي وجود ناصر مع إمام عاشور وزيزو في وسط الملعب سيكون لدينا قوة في العمل الهجومي".

وتابع: "النتيجة بالنسبة لي ليست مقبولة وكنت أطمع في تحقيق المكسب، لكننا ظهرنا بشكل سيئ جدًا في الشوط الأول، رغم أن منتخب غينيا بيساو كان خائف ومرعوب ويخشى من فضيحة على أرضه، حتى الجماهير لم تكتمل إلا بعدما سجلوا الهدف.. واستقبال هدف أحزن الجميع، لكن في الشوط الثاني تغيرت الأمور بعد ترتيب الأوراق، وأداء خط الدفاع غير جيد والمفترض أن نكون أفضل من ذلك".

وأكمل: "محمد حمدي ظهير أيسر منتخب مصر يحتاج لمراجعة نفسه، الحماس شئ جيد، لكنه (حماس سلبي)، والهدف الذي دخل مرمى الفراعنة، جاء نتاج أمور سلبية كثيرة منها التمركز السيئ والتعامل ببطئ من جانب الخط الخلفي".

وزاد: "قرار الدفع بالشناوي صائب".. ناصر ماهر إضافة قوية لمنتخب مصر، وحزين لوجود أزمة في الظهير الايسر وعلى فتوح وحمدي أن يراجعوا أنفسهم وتلك الجبهة تكلف تريزيجيه مجهود مضاعف، لأن في وجود ظهير أيسر قوي يظهر تريزيجيه بشكل جيد وهو (اتظلم) اليوم في ظل المجهود البدني الذي تعرض له على ملعب سيئ وجو حار".

وأكد: "الهدف الذي سجله محمد صلاح بالتأكيد سيجعل الأجواء مع حسام حسن (سمن على عسل).. والعلاقة بينهما جيدة وظهرت بشكل رائع في الملعب عندما تحدث المدير الفني لـ اللاعب في لعبة الركلة الحرة".

وأوضح: "حسام حسن يحتاج للهدوء على الخطوط أيضا ويترك اللاعبين من أجل التركيز في الملعب وعدم المساهمة في توتر أي لاعب داخل المستطيل الأخضر، هناك أوقات تحتاج للهدوء حتى يتم إيصال احساس للاعب بأنه يؤدي بشكل جيد، بدلا من الضغط عليه باستمرار".

وأشاد أيمن يونس، بالهدوء الذي فرضه حسام حسن على غرفة الملابس بين شوطي اللقاء، مؤكدا بأن هناك ايجابيات كثيرة مهمة للمرحلة المقبلة رغم النتيجة الغير مقبولة بالنسبة للكثيرين، مشددًا على أن أن حسام عليه عدم التركيز مطلقا مع الانتقادات.