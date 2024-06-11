نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أبو الوفا: كنا نتمنى الفوز على غينيا.. وهناك تحامل كبير على الجهاز الفني للمنتخب واتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.



وقال محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "كنا نتمنى الفوز على غينيا بيساو من أجل الاقتراب أكثر للمونديال ".



وتابع: "لا أحد يكره الفوز لمنتخب مصر إلا الحاقد ولا يستحق الرد عليه".

واختتم محمد أبو الوفا حديثه قائلًا: "هناك حساسية غريبة لكل شيء يخص محمد صلاح، وهناك تحامل كبير على الجهاز الفني واتحاد الكرة".



جدير بالذكر أن منتخب مصر تعادل أمام نظيره غينيا بيساو ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.