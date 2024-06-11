نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب المنتخب السابق: المنتخب حقق 80% من أهدافه في المعسكر الحالي.. وهذه رسالتي لحسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق، عن مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.



وقال وقال أسامة نبيه فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2: "منتخب مصر حقق 80% من أهدافه في المعسكر الحالي".

وتابع: "منتخب مصر خرج بإيجابيات كبيرة من المعسكر الحالي، واستحق التعادل مع غينيا بيساو".

وأضاف: "لا بد أن يتقبل حسام حسن وجهازه الانتقادات وهذا أمر طبيعي لا استغربه".

وواصل: "الجهاز الفني للمنتخب لن يرضي الجميع والانتقادات تطال كل الأجهزة الفنية".

وشدد: "أقول لحسام حسن، ارمي الانتقادات ورا ظهرك وبص لقدام".

وأردف: "محمد شريف كان البديل الأنسب بعد إصابة مصطفى محمد أمام غينيا بيساو".



واختتم أسامة نبيه حديثه قائلًا: "التراجع عن مشاركة مصطفى فتحي أمام غينيا بيساو تردد، وهذا الأمر وارد الحدوث في المباريات".