الرياضة

أمير هشام: أليانز أرينا ستكون مسؤولة عن استاد الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم "+90"، أن شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي سوف تدير قناة النادي بداية من شهر أغسطس المقبل، وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "محمود الخطيب استعرض لأول مرة ما يخص مشروع القرن وستاد النادي، والتأكيد على أن تواجد شركات كبيرة لانشاء الاستاد أمر مهم جدًا وتحديدًا الشركة الإماراتية".

وأضاف أمير هشام: "العمل على تنفيذ المشروع سوف يكون خلال فترة قليلة وستكون شركة أليانز أرينا هي المسؤولة وسوف يتم تسمية الملعب باسمه".

واختتم: "الخطيب أبلغ مجلس الإدارة أنه قد يغيب لمدة 3 أشهر مقبلة للعلاج، وسوف يتجه إلى فرنسا مباشرةً أو يتجه إلى دبي لزيارة ابنته ومن ثم إلى فرنسا بعد ذلك".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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