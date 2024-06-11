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أحمد جودة - القاهرة -



أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني أخطأ في عدم مشاركة الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومصطفى فتحي أمام غينيا بيساو.

عبد العال: كنت أتمنى مشاركة عمر كمال ومصطفى فتحي أمام غينيا بيساو

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري كنت أتمنى مشاركة عمر كمال ومصطفى فتحي في تشكيل منتخب مصر الأساسي أمام غينيا بيساو لاحداث الفارق داخل أرض الملعب".



وأضاف: "مشاركة كمال ومصطفى فتحي أمام غينيا بيساو كانت ستحدث الفارق مع منتخب مصر وتمنح الفريق ٣: نقاط غالية في مشوار التأهل إلى كأس العالم ".