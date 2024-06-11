الرياضة

الصحف الأوروبية.. موندو ديبورتيفو: بيب يغلق الباب امام برشلونة وذا صن: الاصابات تهدد انجلترا قبل يورو 2024

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. موندو ديبورتيفو: بيب يغلق الباب امام برشلونة وذا صن: الاصابات تهدد انجلترا قبل يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 11-06-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:-

لاغازيتا ديلو سبورت

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  • فراتيسي من اللاعب العادي إلى اللاعب المقصود
  • بيراردي مرشح للعودة إلى اليوفي بعد هبوط ساسولو
  • زيرزكي والميلان هناك مباحثات
  • الانتر يقدم غرضه لجنوى من اجل مارتينيز وغودموندسون
  • سينر " هناك ويمبلدون والالعاب الاولمبية لن اتوقف ابدا" "

كورييري ديلو سبورت

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  • سينر: سأبدأ من الرقم "١"
  • الميلان يحاول مع رابيو
  • كونتي يحاول اقناع نابولي: لا تدعو دي لورينزو يذهب لليوفي
  • روما يدرس امكانية جلب فريسنيدا
  • فينيسيوس: ٣ من التراس في السجن
  • فولر: ايطاليا قادرة ان تذهب بعيدا"

ماركا

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  • اولمو سيرتدي الرقم "١٠" الشهير في اليورو
  • هذا الرقم خاص في اسبانيا
  • الكاراز " لا يهم ما حققته في عمر ٢١ إذا علقت هنا فقط"

آس

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  • الكاراز " افضل ان افوز بذهبية الاولمبياد على ان افوز في ويمبلدون"
  • فوضى التصريحات فيما يخص كأس العالم للاندية
  • غوارديولا لن يعود إلى برشلونة
  • سجن مشجعين من فالنسيا في قضية العنصرية بحق فينيسيوس
  • تكريم رودي

موندو ديبورتيفو

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  • بيب يغلق الباب امام برشلونة
  • الكاراز " افضل ذهبية الاولمبياد على ويمبلدون"
  • ابطال اوروبا في كرة اليد

ليكيب

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  • فلتحيا فرنسا
  • الخطط السيئة في الفورمولا واحد
  • الكاراز " لا ينقصني أي دافع "

بيلد

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  • الباب مغلق
  • بيب يتخذ قرارات مستقبلية

ذا صن

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  • السباق مع الزمن
  • ٥ اصابات تهدد انكلترا قبل المواجهة المرتقبة امام صربيا في اليورو والخوف من عدم جاهزيتهم بدنيا"

 

مريم الجابري

مريم الجابري

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