نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. موندو ديبورتيفو: بيب يغلق الباب امام برشلونة وذا صن: الاصابات تهدد انجلترا قبل يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 11-06-2024 الصحف الأوروبية صباح اليوم وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:- لاغازيتا ديلو سبورت فراتيسي من اللاعب العادي إلى اللاعب المقصود

بيراردي مرشح للعودة إلى اليوفي بعد هبوط ساسولو

زيرزكي والميلان هناك مباحثات

الانتر يقدم غرضه لجنوى من اجل مارتينيز وغودموندسون

سينر " هناك ويمبلدون والالعاب الاولمبية لن اتوقف ابدا" " كورييري ديلو سبورت سينر: سأبدأ من الرقم "١"

الميلان يحاول مع رابيو

كونتي يحاول اقناع نابولي: لا تدعو دي لورينزو يذهب لليوفي

روما يدرس امكانية جلب فريسنيدا

فينيسيوس: ٣ من التراس في السجن

فولر: ايطاليا قادرة ان تذهب بعيدا" ماركا اولمو سيرتدي الرقم "١٠" الشهير في اليورو

هذا الرقم خاص في اسبانيا

الكاراز " لا يهم ما حققته في عمر ٢١ إذا علقت هنا فقط" آس الكاراز " افضل ان افوز بذهبية الاولمبياد على ان افوز في ويمبلدون"

فوضى التصريحات فيما يخص كأس العالم للاندية

غوارديولا لن يعود إلى برشلونة

سجن مشجعين من فالنسيا في قضية العنصرية بحق فينيسيوس

تكريم رودي موندو ديبورتيفو بيب يغلق الباب امام برشلونة

الكاراز " افضل ذهبية الاولمبياد على ويمبلدون"

ابطال اوروبا في كرة اليد ليكيب فلتحيا فرنسا

الخطط السيئة في الفورمولا واحد

الكاراز " لا ينقصني أي دافع " بيلد الباب مغلق

بيب يتخذ قرارات مستقبلية ذا صن السباق مع الزمن

٥ اصابات تهدد انكلترا قبل المواجهة المرتقبة امام صربيا في اليورو والخوف من عدم جاهزيتهم بدنيا"