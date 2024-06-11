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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. موندو ديبورتيفو: بيب يغلق الباب امام برشلونة وذا صن: الاصابات تهدد انجلترا قبل يورو 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 11-06-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:-
لاغازيتا ديلو سبورت
- فراتيسي من اللاعب العادي إلى اللاعب المقصود
- بيراردي مرشح للعودة إلى اليوفي بعد هبوط ساسولو
- زيرزكي والميلان هناك مباحثات
- الانتر يقدم غرضه لجنوى من اجل مارتينيز وغودموندسون
- سينر " هناك ويمبلدون والالعاب الاولمبية لن اتوقف ابدا" "
كورييري ديلو سبورت
- سينر: سأبدأ من الرقم "١"
- الميلان يحاول مع رابيو
- كونتي يحاول اقناع نابولي: لا تدعو دي لورينزو يذهب لليوفي
- روما يدرس امكانية جلب فريسنيدا
- فينيسيوس: ٣ من التراس في السجن
- فولر: ايطاليا قادرة ان تذهب بعيدا"
ماركا
- اولمو سيرتدي الرقم "١٠" الشهير في اليورو
- هذا الرقم خاص في اسبانيا
- الكاراز " لا يهم ما حققته في عمر ٢١ إذا علقت هنا فقط"
آس
- الكاراز " افضل ان افوز بذهبية الاولمبياد على ان افوز في ويمبلدون"
- فوضى التصريحات فيما يخص كأس العالم للاندية
- غوارديولا لن يعود إلى برشلونة
- سجن مشجعين من فالنسيا في قضية العنصرية بحق فينيسيوس
- تكريم رودي
موندو ديبورتيفو
- بيب يغلق الباب امام برشلونة
- الكاراز " افضل ذهبية الاولمبياد على ويمبلدون"
- ابطال اوروبا في كرة اليد
ليكيب
- فلتحيا فرنسا
- الخطط السيئة في الفورمولا واحد
- الكاراز " لا ينقصني أي دافع "
بيلد
- الباب مغلق
- بيب يتخذ قرارات مستقبلية
ذا صن
- السباق مع الزمن
- ٥ اصابات تهدد انكلترا قبل المواجهة المرتقبة امام صربيا في اليورو والخوف من عدم جاهزيتهم بدنيا"