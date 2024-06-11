نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الوطني حسام حسن، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره منتخب غينيا بيساو، بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة قوية مع نظيره المنتخب الإثيوبي، في الجولة الخامسة القادمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، يوم 17 مارس 2025 المقبل

وكان منتخب مصر نجح في تحقيق الفوز على نظيره منتخب بوركينا فاسو، بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا

وتعد شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

